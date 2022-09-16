Yeni evli Demet Özdemir cesur sahnesiyle damga vurdu! "Kocan bir şey demiyor mu?"

Geçtiğimiz ay şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren güzel oyuncu Demet Özdemir'in yeni projesindeki ateşli sahneler sosyal medyaya damga vurdu. Dijital bir platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin ilk bölümü izleyici ile buluştu. Özdemir'in dizide başrolü paylaştığı partneri Buğra Gülsoy ile çektiği cesur sahneler kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini alırken, sahneleri izleyen hayranları "Kocan bir şey demiyor mu?" yorumlarında bulundu.

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Geçtiğimiz ay 28 Ağustos'ta ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'la görkemli bir düğün töreni ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in yeni dizisindeki cesur sahneleri sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncunun daha önce oyuncu Şükrü Özyıldız ile başrolleri paylaştığı Aşk Taktikleri filmindeki ateşli sahneleri de çok konuşulmuştu.

Yeni evli Demet Özdemir cesur sahnesiyle damga vurdu

Evliliğin hemen ardından soluğu konserde alan Oğuzhan Koç'un ardından Demet Özdemir'de kameralar karşısına geçti. Bir dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde başrol oynayan Özdemir, dizinin ilk iki bölünün yayınlanmasının ardından sosyal medya'nın diline düştü. Özdemir'in Dünyayla Benim Aramda dizisinde partneri yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy ile ateşli öpüşme ve yatak sahneleri sosyal medyayı yıktı geçti. Güzel oyuncunun hayranları rolünün hakkını verdiği söylerken "Demet resmen karakteri yaşamış" yorumlarında bulunurken, şarkıcı Oğuzhan Koç'un hayranları ise "Kocan bir şey demiyor mu?" yorumlarında bulundular.

Ayrılık sebebi olarak gösterilmişti

2022 yapımı olan ve Netflix'te yayınlanan 'Aşk Tatiktileri' filminde Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile ateşli sahneleri oldukça konuşulmuştu. Hatta o dönem sevgilisi Oğuzhan Koç ile ayrılık yaşayan güzel oyuncunun ayrılık sebebi olarak da bu sahneler gerekçe gösterilmişti.

Dünyayla benim aramda dizisinin konusu ne?

Bir dijital platformda yayın hayatına başlayan 'Dünyayla benim aramda' dizisi yayınlanan ilk 2 bölümün ardından sosyal medyanın gündemi bomba gibi düştü. Konusu ve oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çeken dizide yer alan sahneler konuşulmaya başlandı. Peki Dünyayla benim aramda dizisinin konusu ne?

Dünyayla Benim Aramda', büyük bir aşkla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

Dünyayla benim aramda dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin yapımcılığını MF Yapım üstleniyor. Konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizi zengin oyuncu kadrosu ise merak uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor gibi ünlü isimler yer alıyor.