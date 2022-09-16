Hanife Gürdal bu kez kendini Gelin Evi'ne attı! Takipçisinin yorumuna sinir olunca bakın ne dedi

İzdivaç programlarında kimseyi beğenmeyerek, herkese burun kıvırarak ünlenen Hanife Gürdal son olarak Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programına katıldı. Söyledikleri, giydikleri ve yaptıkları ile sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hanife'ye bir takipçisi öyle bir şey yazdı ki Hanife'nin yorumu olay oldu.

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Farklı kanallarda katıldığı izdivaç programları ile ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dur durak bilmiyor. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık konuşulan Hanife, son olarak Show TV'de yayınlanan Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programına katıldı. Hanife bir takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı. İşte Hanife'ye yapılan yorum ve yanıtı

Katıldığı televizyon programlarında karşısına çıkan hiç bir adayı beğenmeyen ve herkese burun kırın Hanife aradan yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeyi biliyor. Şimdilerde Show TV'deki Gelin Evi programına katılan ve bu kez de evliliğimi göstermek istiyorum diyen Hanife yine yaptıkları ile ağızları açık bıraktı. Başörtüsünü çıkardıktan sonra tepki çeken fakat ruhum kapalı olacak sözleri ile dikkat çeken Hanife kısa süre sonra bikinili pozlarını paylaşmış ve kendine koyduğu sınırı aşmıştı.

Öyle bir yorum yaptı ki...

"Aslı Hünel ile Gelin Evi" programında bir dönem izdivaç programıyla ünlenen Hanife Gürdal katıldı. Aslı Hünel'in "Hanife sen bebek düşünüyor musun?" sorusu karşısında Hanife gözyaşlarına engel olamadı.

Hanife "Yok, kötü bir tecrübe yaşadım" diyerek ağlamaya başladı. Hanife'nin bu anları sosyal medyada da gündem oldu. Bir takipçisi de gelin adayı olarak tanınan Hanife hakkında "Kız ünlü olmak için tüm tuşlara basıyor resmen" yorumunda bulundu.

Eşinin çıplak pozunu paylaşmıştı

Ekranlarda kendine yer bulamayan Hanife, bu kez sosyal medya hesabından kendini göstermek için farklı paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık mahrem hallerini ve evinden videolar atan, paylaşım atan Hanife bu kez eşi Kemal Ayvaz'ın yarı çıplak pozlarını paylaştı.

Ev hallerini sosyal medya hesabında paylaşan Gürdal, kocasının üstü çıplak görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Gürdal'ın bir önceki gün paylaştığı mini elbiseli pozuna ve eşinin çıplak paylaşımına sinirlenen takipçilerinden tepki geldi.