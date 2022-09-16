Ceset parçalarını farklı çöplere attı! Sally davasında tanık: Halen vicdan azabı çekiyorum...

ESKİŞEHİR'de, en son bir eve girdiği görülen yabancı uyruklu Sally'den 1 yıldır haber alınamıyor. Sally'yi öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırmakla suçlanan tutuklu şüphelinin bugün görülen davasında tanık olarak ifade veren bir kişi, 'O sesi unutamıyorum. Polisi aramak için telefonu elime aldım fakat ses kesilince aramadım. Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum' dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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Eskişehir’de yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

10 bin saatlik inceleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Girdiği evden bir daha çıkamadı

Görüntülerde Sally’nin 2 Eylül 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Boğuk bir çığlık sesiydi"

“Ben olayın olduğu iddia edilen binanın iki bina yakınında oturuyorum. Birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum. 155 Polis imdat Hattı'nı aramak için telefonu elime aldım fakat ses kesilince aramadım. Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Mahkeme heyeti sanık Amjed Mohsin Mohammed’in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed, Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına ve tutuksuz sanık Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.