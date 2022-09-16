Türkiye'de böylesi görülmedi patatese benziyor Karamanlı gencin mesanesinden çıktı

"Devasa bir taşı gördük"

Başarılı geçen ameliyatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Güven Erbay, “Hastanemize idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntüleme sonucunda mesanesinde devasa bir taş olduğu gördük. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık ve açık ameliyatla bu taşı aldık." dedi.