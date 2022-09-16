Türkiye'de böylesi görülmedi patatese benziyor Karamanlı gencin mesanesinden çıktı
KARAMAN'da 27 yaşındaki gencin mesanesinden 1 kilo ağırlığında iki adet taş çıkarıldı.
Karaman'da ikamet eden 27 yaşındaki Barış Yıldız isimli hasta idrar yaparken yanma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Çekilen röntgeninde hastanın mesanesinde 2 adet büyük çapta taş tespit edildi.
Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan cerrahi operasyonla hastanın mesanesindeki 2 taş başarılı bir şekilde alındı.
"Devasa bir taşı gördük"
Başarılı geçen ameliyatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Güven Erbay, “Hastanemize idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntüleme sonucunda mesanesinde devasa bir taş olduğu gördük. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık ve açık ameliyatla bu taşı aldık." dedi.