Putin: Savaş bitsin istiyoruz, Ukrayna müzakereyi kabul etmiyor

Ukrayna ile yaşadıkları çatışmalara değinen Rus lider, "Mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Özbekistan'da bulunuyor. Zirveye katılan Putin, toplantıya gelen diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Modi ile görüşmesinde Ukrayna mesajı verdi

Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde dikkat çeken mesajlar verdi.

Putin, 24 Şubat'ta başlattıkları ve "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna savaşının sona ermesini istediğini söyledi.

Putin: Çatışmayı sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazırız

Rus lider, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapmaya hazır, ancak Kiev müzakere etmeyi reddediyor." dedi.

Modi'ye söyledi: Endişelerinizi biliyorum

Putin, Modi'ye hitaben, "Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunuzu, sürekli dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Putin, Moskova'nın "tüm bunları mümkün olan en kısa sürede durdurmak için" her şeyi yapacağına dair güvence verdi.

"Ukrayna, müzakere sürecini reddetti"

Öte yandan Kiev yönetimini suçlayan Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna liderliğinin müzakere sürecini reddettiğini ve hedeflerine askeri yollarla ulaşmak istediğini ilan etmesinden" üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.