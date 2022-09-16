Özcan Deniz hakkında eski eşinden şok eden açıklama! Feyza Aktan'ın ihanet iddialarına yanıtı ortalığı ateşe verdi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in 3 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz hakkında ortaya atılan ihanet iddialarını cevapladı. Feyza Aktan'un sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Türk televizyonun ünlü isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Feyza Aktan'la nikah masasına oturmuştu. Bir yıllık evliliklerinde 'Kuzey' adını verdikleri erkek çocuklarını kucaklarına alan ünlü çift kısa bir süre sonra ihanet ve aile içi şiddet iddiaları nedeniyle 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmışlardı.

Aralarındaki sular durulmamıştı!

Aşkları gibi ayrılıkları da olay olan ünlü çift uzun süre magazin gündeminden düşmemişlerdi. Ayrılığın ardından şiddet iddiaları ile yargılanana Özcan Deniz beraat edince ikili bu defa oğulları Kuzey'in velayeti için birbirlerine girmişlerdi. Mahkeme sonucunda Kuzey'in anne Feyza Aktan'da kalmasına karar kılınmış ve Deniz'in görüş günleri arttırılmıştı.

Eski eşine imalı paylaşım

Bütün bu olanların ardından uzun süre gündeme gelmeyen ikili kısa süre önce Özcan Deniz'in oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamak üzere yazdığı notla tekrardan gündeme gelmişti. Paylaşımına "Evet oğlum, mutluluk entelektüel bir şeçimdir. Herkes bunu başaramaz. Senin dört yaşında kavradığın şeyi bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya." notunu ekleyen ünlü oyuncunun bu sözleriyle eski eşine gönderme yaptığı iddia edilmişti.

Evliyken de sevgililerdi iddiası olay oldu!

Şimdilerde İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşan 50 yaşındaki ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında ortaya ilginç iddialar atılmıştı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddialara göre Deniz kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile Feyza Aktan'la evliyken de sevgiliymiş.

Söylemezsem Olmaz programına göre İran'dan İstanbul'a gelen Samar Dadgar, Özcan Deniz'le bir dizide figüranlık yaptığı esnada tanıştığı, ikilinin aşk yaşamaya başladığı hatta Samar Dadgar'nın Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in evliliğini yıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Çıkan haberler doğru" dedi, ortalığı ateşe verdi

Özcan Deniz programda kendisi ve sevgilisi hakkında çıkan iddialara sessiz kalmamış ve geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden iddiaların yalan olduğunu, bu iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Deniz'in bu açıklamalarından sonra Eski eşi ve oğlunun annesi de konu ile ilgili sessizliğini bozdu.

Feyza Aktan çıkan iddiaları doğrulayarak eski eşi gibi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü isim paylaşımında "Çıkan haberler doğru, uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime, ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağı taşıran son noktadır! Bir bu kalmıştı ne münasebet! Ne hakla! 'Bir genç kadının hayatı' konusundaki hassasiyeti benim hayatımda da gösterilmesini dilerdim, dilerim... Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla baş etmem mümkün değil... Müsaade ederseniz benim de bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.