Bu burçlar kaynanasıyla bile geçiniyor! İşte anlaşamadığı kimse olmayan burçlar

Astroloji dünyasında bazı burçlar vardır ki bu burçlara mensup olan insanlar herkesle anlaşabilir ve girdiği her ortama kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Kimseyle bir problemi olmayan ve herkes tarafından sevilen bu burçların hangileri olduğunu sizler için derledik. İşte o burçlar...

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Astroloji dünyasında bazı burçlar vardır ki, onların bulunduğu ortamda kolay kolay huzursuzluk çıkmaz. Olur da bir gerginlik çıkarsa, büyük bir ihtimalle bu gerginliğin sebebi onlar değildir. Bu burçların kimileri uzlaşmacı tavrından kimileri de stratejik nedenlerden dolayı herkesle iyi geçinmeye çalışırlar. İşte bulunduğu ortama ya da etrafındakilere rahat bir şekilde uyum sağlayabilmeyi başaran bu burçlar ve bu yaklaşımlarının altında da kişilikleri yatar. İşte herkesle anlaşabilen bu burçları sizler için derledik...

Terazi burcu

Terazi burcu insanları oturup kalkmayı, toplum içinde nasıl davranması gerektiğini ve görgü kurallarını oldukça önemserler. Hem bulundukları ortama hem de etrafındaki insanlara kolayca uyum sağlayabilme becerisine sahiptirler. Tartışmalardan mümkün olduğunca kaçarlar. Kendisine gösterilen olumsuz davranışlara bile hoş görülü yaklaşırlar. Küslükleri uzun sürmeyen ve asla kin tutamayan teraziler, arabulucu oluşlarıyla da ortamdaki küsleri de barıştırır. Sevgi, saygı, hoşgörü kültürünü oluşturmakta üstlerine yoktur. İkili ilişkilerinde de şefkatli ve çekici insanlar olup partnerlerine huzur verirler.

Balık burcu

Oldukça merhametli ve fedakar olan balık burcunun uyumsuz olması söz konusu olamaz. Balıklar, insan ilişkilerinde yumuşak tavırları ile dikkatleri üzerine çekerler. Yeni girdikleri ortamda ilk başta çekingen ve sessiz tavırlarıyla tuhaf bir izlenim bırakabilirler. Zamanla ortama alıştıktan sonra iyi niyetli ve dost canlısı yönleri herkesin fark edeceği şekilde ortaya çıkar. Huzur onlar için oldukça önemlidir çünkü duygusal yönleriyle negatif elektriği kendilerine çeker. İnsanlara ve değişen koşullara hemen uyum sağlayarak ruh hallerini toparlamaya ve mutlu olmaya çalışırlar. Kırılgan oldukları gibi kalp kırmayı da sevmezler. Uyumlu davranışları sahte değil, içtendir.

Oğlak burcu

Oğlak burcu insanlar, yaşamın önüne getirdiği ve yarar sağlama odaklı tüm kurallara uymayı tercih ederler. Onların uyum anlayışı Terazi ve Balıklar gibi huzur ve barışı kaybetme korkusundan değil, hedef ulaşmaya ve başarıyı sağlamak amaçlıdır. Bireylerden ziyade ortamın gerektirdiği kurallara uyum gösterirler. İşverenleri ve yöneticileriyle gayet iyi geçinir onlarla herhangi bir anlaşmazlığa düşecekleri tavırlarda bulunmazlar. Kişilerle ilişkilerinde stratejik yaklaşımı benimserler. Kötü ilişkilerin kısa veya uzun vadede zarar getireceğini düşünürler. Mesai arkadaşlarını veya üstlerini sevmeseler bile karşı tarafa yansıtmamayı amaçlarlar.