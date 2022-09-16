Assolistlik yapan kız arkadaşını tabancayla yaraladı! Karar verildi

ANKARA'da bir gece kulübünde assolistlik yapan kız arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bir gece kulübünde şarkıcılık yapan mağdur E.B ve sevgilisi Hasan K. kıskançlık nedeniyle tartıştı. Bunun ardından evden ayrılan şüpheli, yaklaşık yarım saat sonra yeniden geldiği evde E.B'ye ateş ederek yüzünün sol tarafından yaraladı.

Babasıyla birlikte mağdur kadını hastaneye götüren şüpheli, buradaki polise, intihar etmek isterken müdahale ettiğini, bu sırada tabancının ateş aldığını iddia etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından ifadesine başvurulan E.B, intihar girişiminde bulunmadığını, sevgilisinin kıskançlık nedeniyle kendisine tabancayla ateş ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli Hasan K, bu kez savcılık tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, "tabancanın kimin tarafından ateşlendiğinin kesin olarak tespit edilemediği" gerekçesiyle şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.