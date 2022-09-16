Uludağ'da kayıp alarmı! Ekipler her taşın altına bakıyor

ULUDAĞ'da telefonlarını bırakıp yürüyüş yapmak için ormana giden iki kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu.

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Alınan bilgiye göre Satılmış Bilgin (73) ve Ramazan Efe (62) Sarıaalan bölgesinde konakladıkları barakaya cep telefonlarını bırakıp yürüyüş yapmak için ormana gitti.

Her iki kişiye de ulaşamayan yakınları, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Alınan bilgi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

İki adamı bulabilmek için arama çalışması başlatıldı. Bölgeye diğer arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği öğrenildi.