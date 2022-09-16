Ne puding ne supangle! İşte evinizin vazgeçilmez tatlısı olacak krem şokola tarifi

Puding ve supangle türündeki tatlılar, çocuklar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından severek tüketiliyor. İşte size bu tatları aratmayacak krem şokola tarifi...Abone ol
Tatlı veya şekerleme dendiği zaman çocuklar başta olmak üzere birçok kişi tarafından akan sular duruyor. Gün arasında, akşam yemeği sonrasında, hata gece geç saatlerde bile tüketilen tatlılar, dolaplarda her zaman hazır halde bulunuyor.
Genellikle puding tarzı tatlılar, çabuk yapılması ve lezzeti sebebiyle en sık yapılan ve tüketilen tatlı olarak biliniyor. Ancak aslında supangle ve puding gibi tatlıları aratmayacak bir lezzet bulunuyor: Krem şokola...
İşte krem şokola yapmak için gerekli olan malzemeler ve yapılış tarifi...
Krem şokola tarifi için malzemeler
-
1 litre süt
-
1 su bardağı toz şeker
-
2 yemek kaşığı (tepeleme) mısır nişastası
-
1 yemek kaşığı (tepeleme) pirinç unu
-
2 yemek kaşığı kakao
-
60 gram bitter çikolata (1 paket kare çikolata)
Süslemesi için:
-
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
-
3 adet çilek (yarıya kesilmiş)
-
1 parça çikolata (rendelenmiş)
Krem şokola tarifinin püf noktası
Krem şokola yapımında pirinç unu ve nişasta bir arada kullanılıyor. Evde pirinç unu mevcut değilse bunlar yerine nişasta veya buğday unu kullanılabilir lakin tarifin orijinalindeki lezzeti yakalamak için malzeme listesine sadık kalmanız önerilir.
Tatlıyı Ocaktan aldıktan sonra bitter çikolataları tencereye ekleyip güzelce karıştırarak erimesini sağlayabilirsiniz.
Krem şokola tarifinin pişirme önerisi
Kıvamı diğer sütlü tatlılara nazaran daha akışkan olacak, krem şokola tatlısının olması gereken kıvam tam olarak bu şekildedir.
Krem şokola tarifi nasıl yapılır?
-
Mısır nişastası, pirinç unu, toz şeker ve kakaoyu bir kap içerisine alın. Kuru malzemeleri iyice karıştırın.
-
Ocağa almadan evvel kıvamını azar azar eklediğiniz soğuk süt yardımıyla sürekli karıştırarak durulaştırın. Bu sayede topaklanma sorunu ortadan kalkacak.
-
Tencereyi bu adımdan sonra ocağa alın. Tatlı karışımını bir çırpıcı ile sürekli olarak karıştırıp kısık ateşte kıvam alana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.
-
Ocaktan aldığınız tatlıya küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı katıp karıştırarak tatlının kendi sıcaklığında erimesine imkan verin.
-
Servis kaselerine eşit paylaştırdığınız tatlının ilk sıcaklığı kaybolduktan sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
-
Üzerlerine dilim çilek, rendelenmiş çikolata ve Hindistan cevizi dökerek süsleyin. Afiyet olsun.
Krem şokola tarifinin servis önerisi
Tercihe göre üzerini toz Antep fıstığı ya da kremşanti ile süsleyerek daha güzel bir görüntüde servis edebilirsiniz.