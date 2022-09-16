Yunan kaşınıyor! Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısına küstah yanıt

Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin açıklamasına Atina'dan küstah bir cevap geldi. Atina yönetimi 'Türkiye, bir kez daha uluslararası davranışın temel kurallarını ihlal ederek başka bir devletin içişlerine müdahale etmeye çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Atina'dan gelen açıklamalar ile bir kez daha zirve yapmış durumda

Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin Atina'ya çağrı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz.' denilmişti.

Atina'dan bu çağrıya küstah bir yanıt geldi. Yunanistan, Ankara'yı iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın 'uluslararası hukuka saygı duyduğunu ve uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini' belirtti.

Aynı açıklamada şu skandal ifadeler yer aldı;

'Türkiye, bir kez daha uluslararası davranışın temel kurallarını ihlal ederek başka bir devletin içişlerine müdahale etmeye çalışıyor.'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Lozan Anlaşması gibi Uluslararası Sözleşmeler'den kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerine her daim uyduğunu belirtti.