BIST 3.377
DOLAR 18,28
EURO 18,30
ALTIN 985,34
HABER /  POLİTİKA

Yunan kaşınıyor! Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısına küstah yanıt

Yunan kaşınıyor! Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısına küstah yanıt

Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin açıklamasına Atina'dan küstah bir cevap geldi. Atina yönetimi 'Türkiye, bir kez daha uluslararası davranışın temel kurallarını ihlal ederek başka bir devletin içişlerine müdahale etmeye çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Atina'dan gelen açıklamalar ile bir kez daha zirve yapmış durumda

Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin Atina'ya çağrı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz.' denilmişti.

Atina'dan bu çağrıya küstah bir yanıt geldi. Yunanistan, Ankara'yı iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı.

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın 'uluslararası hukuka saygı duyduğunu ve uluslararası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini' belirtti.

Aynı açıklamada şu skandal ifadeler yer aldı;

'Türkiye, bir kez daha uluslararası davranışın temel kurallarını ihlal ederek başka bir devletin içişlerine müdahale etmeye çalışıyor.'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Lozan Anlaşması gibi Uluslararası Sözleşmeler'den kaynaklanan uluslararası yükümlülüklerine her daim uyduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kokusu mahalleyi saracak komşunuz bize yok mu diyecek karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi
Kokusu mahalleyi saracak komşunuz bize yok mu diyecek karabuğdaylı zeytinyağlı yaprak sarma tarifi
Uludağ'da kayıp alarmı! Ekipler her taşın altına bakıyor
Uludağ'da kayıp alarmı! Ekipler her taşın altına bakıyor
Üsküdar'da Diyanet personeline şok! Banka ödediği 15 bin 250 lirayı faiziyle geri istedi
Üsküdar'da Diyanet personeline şok! Banka ödediği 15 bin 250 lirayı faiziyle geri istedi
Türkiye'de kimse 'cik cik' yemiyor! Yurt dışından talep yağıyor! İspanya, Norveç, Japonya...
Türkiye'de kimse 'cik cik' yemiyor! Yurt dışından talep yağıyor! İspanya, Norveç, Japonya...
Dünyanın gözünün çevrildiği Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi! Tahıl koridoru sürecek mi?
Dünyanın gözünün çevrildiği Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi! Tahıl koridoru sürecek mi?
En az 7 banka şubesinde baskın oldu İçişleri Bakanı'ndan 'Acil güvenlik toplantısı' çağrısı
En az 7 banka şubesinde baskın oldu İçişleri Bakanı'ndan 'Acil güvenlik toplantısı' çağrısı
Salih Uçan Milli Takım'a çağrılmadı! Beşiktaş tepki gösterdi
Salih Uçan Milli Takım'a çağrılmadı! Beşiktaş tepki gösterdi
Ceset parçalarını farklı çöplere attı! Sally davasında tanık: Halen vicdan azabı çekiyorum...
Ceset parçalarını farklı çöplere attı! Sally davasında tanık: Halen vicdan azabı çekiyorum...
Demet Akalın yine dilin kemiği yok dedirtti! Kitap fiyatlarına resmen isyanını böyle gösterdi
Demet Akalın yine dilin kemiği yok dedirtti! Kitap fiyatlarına resmen isyanını böyle gösterdi
Hanife Gürdal bu kez kendini Gelin Evi'ne attı! Takipçisinin yorumuna sinir olunca bakın ne dedi
Hanife Gürdal bu kez kendini Gelin Evi'ne attı! Takipçisinin yorumuna sinir olunca bakın ne dedi