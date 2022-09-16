İşte zerafet, işte güzellik! Dekolte kraliçesi Songül Karlı yaşıyla herkesi şok etti

Sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, türkücü ve sunucu Songül Karlı, doğum gününü kutladı. Songül Karlı'nın genç görüntüsünü görenler yaşına inanamadı.

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Magazin dünyasının sevilen isimlerinden ve sık sık İmaj değişikliğine giden güzel sunucu ve oyuncu Songül Karlı, yine hayranlarını şaşırtan bir hamlede bulundu. Gençleşmek uğruna birçok kez estetik operasyon geçiren Songül Karlı, son olarak yüzünü de gerdirmişti.

Göğüs dekolteli paylaşımları ile adından sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü türkücü Songül Karlı'nın bugün doğum günü.

Herkese teşekkür etti

Instagram hesabından yeni yaşını kutlayan sevdiklerinin paylaşımlarına yanıt veren Songül Karlı herkese çok teşekkür etti.

Daha önce sadece göğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu öne süren Songül Karlı'nın yıllar içindeki değişimi ise geçirdiği estetik operasyonları ortaya çıkarır nitelikte.

Eski halinden eser yok

Eski hali ile arasında dağlar kadar fark olan Songül Karlı'nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle kıyaslanıyor... Peki fit hali ile genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı kaç yaşına girdi?

Doğum gününü kutlayan Songül Karlı'nın yaşını ilk defa duyanlar kulaklarına inanamıyor. Songül Karlı'ya "Yaşını asla göstermiyor" gibi yorumlar peş peşe geliyor...

Dekolteli pozları ile sık sık magazinde ve sosyal medyada gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Songül Karlı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu.

Kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Songül Karlı şimdilerde sahnelerin en popüler isimlerinden birisi haline geldi.

Zarif ve genç görüntüsü ile dikkat çeken Songül Karlı bugün 49. yaşını kutluyor.

Songül Karlı kimdir?

15 Eylül 1973'de İstanbul'da dünyaya gelen Songül Karlı, Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olarak görev yapıyor

Derman Sendedir isimli ilk albümü ile 1991 yılında müzik piyasasına giriş yapan Songül Karlı'nın, bugüne dek 10 müzik albümü bulunuyor. Ayrıca karlı 2 toplama albümde yer almıştı. 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi olan Songül Karlı, günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçılar arasında bulunuyor.

Doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşayan Songül Karlı, 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sundu. Sonrasında 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunan Karlı, TV 8 kanalında da Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sunmuştur.