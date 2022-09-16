tertemiz ve kırışıksız bir cilt istiyorsanız çare kapıda! Bu sebzeler sayesinde yaşlanmayacaksınız

Çoğu kişi yaşlanmada yaşanabilecek kırışıklıkları önlemek amacıyla kırışıklık karşıtı kremler kullanıyor. Her ne kadar bakım ürünleri kullansanız da bu, doğal ilaçların yerini tutamaz. Sizler için derlediğimiz bu yazıda, kırışıklık önleyici sebzelere yer verdik. İşte bu sebzeleri tüketirseniz, yıllar sizi yaşlandırmayacak.

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Antioksidan açısından zengin içeriğe sahip olan meyve ve sebzeler, yağlı balık ve kuruyemişlerden elde edilen sağlıklı yağlar ve yeterli hidrasyon da dahil olmak üzere çeşitli ve dengeli bir diyet yiyerek cilt bariyerinizin genç kalmasına destek sağlayabilirsiniz. Sebzeler, cildi serbest radikallerin yol açtığı hücresel zedelenmelerden korumaya yardımcı olan güçlü antioksidanları içerisinde barındırır. Bu serbest radikaller sigara, kirlilik ve güneş ışığının etkisiyle tetiklenebilir. Bazı sebzeleri tüketerek, kullandığınız birçok pahalı bakım ürününün verdiği etkiden daha fazla yararlı etki görebilir ve yaşlandıkça gençleşebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz yaşlanma karşıtı sebzeler...

Ispanak

Cilt söz konusu olduğunda ıspanak çok popüler bir şey içeriyor. O da A vitamini formu olan retinol. Yaşlanma karşıtı güçlü etkilerinin yanı sıra Ispanak süper nemlendiricidir ve tüm vücudu oksijenlendirmeye ve yenilemeye destek olan antioksidanlarla doludur.

Brokoli

C ve K vitaminleri bakımından oldukça olan brokoli, aynı zamanda bir lif ve lutein deposudur. Brokoli, cilt onarımına yardımcı olan ve sağlıklı bir cilt ile sonuçlanan glukofafanin adı verilen bir madde içerir. Böylece brokoli yemek cildinizi daha hızlı yeniler ve cildinize güzel bir doğal bir ışıltı verir.

Tatlı patates

Tatlı patatesin sahip olduğu turuncu renk, A vitaminine dönüştürülen beta-karoten isimli bir antioksidandan gelir .A vitamini, cilt elastikiyetini geri kazanmaya yardımcı olabilir, cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder ve nihayetinde yumuşak, genç görünen bir cilde katkı sağlayabilir.

Lahana

Diğer turpgillerden olan sebzeler gibi, lahana da östrojen baskınlığını düzeltmeye yardımcı olan Indol-3-karbinol açısından zengindir ve güçlü yaşlanma karşıtı faydaları vardır. İçeriğindeki D vitamini ile A vitamini cilt hücrelerinin zarar görmesini engeller ve zararlı güneş ışınlarından sizi korur.

Domates

Serbest radikallerle (sağlıklı hücrelere zarar veren ve bağışıklık sisteminizi baskılayan moleküller veya iyonlar) mücadele edebilen bir antioksidan olan likopen bakımından zengin domates, yaşlanma karşıtı etkili sebzelerden bir tanesidir.

Patlıcan

Patlıcanın içerisinde bulunan nasunin onu güçlü bir yaşlanma karşıtı sebze haline getiriyor. Nasunin sorunlu hücrelerin yayılmasını engeller ve hücreleri korur.