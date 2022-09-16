Love Island şampiyonu Ekin Su Cülcüloğlu sevgilisinin o anını paylaştı ağızları açık bıraktı! Gögüslerini...

Tüm dünyada en çok izlenen İngiliz yarışma Love Island'da şampiyon olan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu yarışmadan sonra ilişkisine devam ettiği sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı. O anlar görenleri hayrete düşürdü.

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Geçtiğimiz aylarda final yapan İngiltere'nin tüm dünyada en çok izlenen müstehcen yarışma programı Love Island 2022'ye katılan Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu bütün yarışmacıları eleyerek yarışmanının şampiyonu olmuştu. Yarışmadan yüklü bir miktar para elde eden isim bunula da yetinmemiş ve bazı markaların reklam filmi tekliflerini kabul etmişti.

Yarışmadan sonra tekliflere boğuldu

Love Island yarışmasından 50.000 sterlinlik nakit ödülü kazanan ünlü isim yarışmadan önce yaptırdığı dolgu, botoks ve göğüs dikleştirme işlemleri ile yüklü miktarda para harcamıştı. Dünya genelinde üne sahip olan Cülcüloğlu şimdilerde yarışmada flört ettiği Davide Sanclimenti ile aşk yaşıyor. Yarışma ile adını duyuran Ekin Su Cülcüloğlu'na aynı zamanda birçok reklam ve dizi teklifleri gidiyor.

Sevgilisi başarısını böyle kutladı

Yarışma boyunca cinsel ilişki itiraflarıyla gündemlerden düşmeyen Cülcüloğlu geçtiğimiz gün New York'ta düzenlenen moda etkinlikleri kapsamında podyuma çıktı. Ünlü ismin bu başarısınını sevgilisi Davide Sanclimenti yaptırdığı bir pastayla kutladı.

Davide Sanclimenti'nin kutlama için yaptırdığı pasta sevgilisini oldukça etkiledi. Davide Sanclimenti, Ekin Su Cülcüloğlu'na benzer bir pasta yaptırdı. Ünlü isim içeriye girerken sevgilisi tarafından çekilen videoda Cülcüloğlu'nun pastayı görüne şok olduğu anlar kameralara yansıdı.

O fotoğraflar ağızları açık bıraktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden olan Ekin Su pastası ve sevgilisiyle yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Sevgilisinin yaptırdığı pastayı takipçileriyle paylaşan ünlü isim o sırada sevgilisinin pastayı yediği anı da sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda Davide Sanclimenti'nin pastada ilk göğüsleri ısırdığı anlar dikkat çekti. İşte Cülcüloğlu'nun 'yok artık' dedirten o paylaşımı...