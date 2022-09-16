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Galatasaray Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında lider Konyaspor'u konuk ediyor.

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Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde oynayacağı maçta, ligde henüz kalesinde gol görmeyen Konyaspor'u devirmek istiyor.

GALATASARAY 1-1 KONYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Muhammet

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