Pınar Altuğ spor teri döktü kocası ecel teri! Mini şortuyla öyle bir hareket yaptı ki "pes"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hazılarda yer edinen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki güzel ismin spor yaptığı kareleri görenler gözlerine inanamadı. Formda vücudu ve fiziğiyle kendine hayran bırakan Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor.

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9 sezondan oluşan Çocuklar Duymasında dizisinde 464. bölüm boyunca Meltem karakteri ile izleyiciyle buluşan ve hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen evliliğin ardından yaşına rağmen yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu güzel vücudu ve fiziği ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Fit halini spora borçlu

Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti. Aralarındaki yaş farkından dolayı bu birlikteliğin uzun sürmeyecini iddia edenlere inat mutlu bir evlilik yürüten çiftin 2009 yılında Su adını verdikleri bir kızları oldu. Son dönemde yogayada merak salan Pınar Altuğ güne yine spor ile başladı ve paylaşımlarını ardı ardına yaptı. Düzgün fiziğini spora borçlu olan Altuğ'un mini şortlu paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. 48 yaşında olan Altuğ vücudu ve fiziği ile tüm övgüleri topladı.

İşte Pınar Altuğ'un mini şortu ile spor paylaşımları;

"Yolun açık olsun bir tanem"

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, kızı su ile sık sık mutfak paylaşımları yapıyor. Öte yandan Altuğ kızı Su Atacan'nın liseye başlamasını paylaştığı kare ile duyurmuştu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımın altına"Şuraya bir LİSELİ bırakalım. Yolun açık olsun bir tanem" notunu düşmüştü.

"Babasının kopyası"

Artık genç kız olan Su Atacan'ın babasına olan benzerliğine dikkat çeken yorumların ardı arkası kesilmedi. Su Atacan'a "Babasının kopyası" "Babası peruk takmış sandım" "İsmi gibi su maşallah"n yorumları yağdı.

Pınar Altuğ kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Pınar Altuğ 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Saint Benoît Fransız Lisesinde tamamladı. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken Altuğ, 21 yaşında ”Miss Turkey” adlı yarışmada 1994 yılında birinci olarak adını duyurmayı başardı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakt ve sunuculuk kariyerine başladı. 1995 yılında magazin programları sunan ünlü isim asıl çıkışını 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle yapmıştır. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu. Altuğ'un bu evlilikten 'Su' adında bir çocuğu vardır.

Sunuculuk yaptığı Programlar :

1999 – Pınar’ın Yemek Zevki

2004 – Türkiye’nin Yıldızları

2007 – Sizi Böyle Alalım

2007 – Bir Dilek Tut

2007 – Mucizeler Gecesi

2008 – Pınarın Günlüğü

2009 – Bir Şarkısın Sen

2012 – Bir Şarkısın Sen

Filmleri :

1999 – Kurt Kapanı

2001 – Çocuklar Duymasın

2002 – Reyting Hamdi

2004 – Omuz Omuza

2005 – Davetsiz Misafir

2006 – İlk Aşkım

2006 – Deli Dolu

2009 – Aile Reisi

2010 – Çocuklar Duymasın