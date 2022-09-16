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Araç sahipleri bunu bekliyordu! Motorine dev indirim gelecek

Araç sahipleri bunu bekliyordu! Motorine dev indirim gelecek

Motorinde Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

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Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor. Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor…

Motorin için indirim haberi geldi.

Motorine 2 lira 25 lira indirim

Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek.

Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

3 büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul motorin litre fiyatı 24.83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

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