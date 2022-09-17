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Van'da tünel inşaatında göçük! İşçiler kurtarılamadı

Van'da tünel inşaatında göçük! İşçiler kurtarılamadı

VAN'da inşaatı süren tünelin son kısımlarında bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

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Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin son kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

2 işçi hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel olay yerine gelerek bilgi aldı.

van
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