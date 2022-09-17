TOKİ aylık taksit ödemeleri büyükşehirlerde 2.546 liradan başlıyor

Sosyal konut projesinde ödeme planına ilişkin ayrıntıları ortaya çıkıyor. 2+1 dairelerin en düşük fiyatı 679.000 lira, aylık ödeme 2.546 lira, 3+1 dairelerin en düşük fiyatı 950.000 lira, aylık taksiti 3.562 lira olacak.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dev konut projesinin müjdesini 14 Eylül'de verdi. Proje kapsamında ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacağını açıkladı. Bu konutların 50 bini İstanbul'a, 18 bini Ankara'ya, 12 bin 500'ü İzmir'e, 10 bini Gaziantep'e 8 bin 650'si Bursa'ya inşa edilecek.

Milyonlarca vatandaş başvurdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine kısa süre içinde milyonlarca vatandaş başvurdu. Başvurular kimlik numarasına göre yapılıyor. Buna göre kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar çarşamba, 2 olanlar perşembe, 4 olanlar cuma, 6 olanlar cumartesi, 8 olanlar ise pazar günleri başvuru yapabiliyor.

240 ay vade

2+1 dairelerde en düşük fiyat 608 bin lira olacak. 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksit imkanı sunulucak. 3+1 dairelerde ise en düşük fiyat 850 bin lira olacak yine 240 ay vade ile ayda 3 bin 187 lira ödenecek.

Büyükşehirlerde aylık ödeme 2.546 liradan başlıyor

Büyükşehirlerde fiyatlandırma değişiyor. İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir’de 2+1 dairelerin en düşük fiyatı 679.000 lira, aylık ödeme 2.546 lira, 3+1 dairelerin en düşük fiyatı 950.000 lira, aylık taksiti 3.562 lira, vade 240 ay olacak.

Dev konut projesine başvuru şartları

Daire gelirinin yüzde 10'u peşinat olarak ödenecek konut başvurlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma 18 yaşından küçük olmama proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etme veya proje il nüfusuna kayıtlı olma TOKİ'den daha önce ev almama şartı aranıyor. Başvuru yapabilmek için İstanbul'da yaşayanların aylık hane halkı geliri en fazla 18 bin lira diğer şehirlerdeyse 16 bin lira olmalı.

Konutlar için 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru alınacak

Sosyal konut projesi kapsamında ilk etapta 10 bin olmak üzere toplam 50 bin iş yeri yapılacak. 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak. Konutlar 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru alınacak. Arsa ve sanayi iş yerlerinin başvuru tarihi ise 10 Ekim'de başlayacak 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.