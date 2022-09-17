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ABD, GKRY'ye ambargoyu kaldırdı Türkiye'den tepki gecikmedi! Dışişleri'nden sert açıklama

ABD, GKRY'ye ambargoyu kaldırdı Türkiye'den tepki gecikmedi! Dışişleri'nden sert açıklama

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Türkiye'den ABD'nin bu kararına yönelik kınama mesajı yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı, "ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı.

Dışişleri açıklamasında "ABD’nin GKRY’ye yönelik Silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz." sözlerine yer verildi.

"Ada'da silahlanma yarışı"

Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilerek "Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı.

'Kararı gözden geçirin' daveti

"ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.
Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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