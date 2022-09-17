Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti
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ANTALYA'da 15 yaşındaki bir genç, bardağın üzerine düşerek ağır yaralandı. Sırtında derin kesik oluşmasıyla aşırı kan kaybeden gence ilk müdahaleyi ağabeyi yaptı. Yaralı genç canıyla cebelleşirken arkadaşının rahatlığı pes dedirtti. Polis 'utanmıyor musun' diye fırça attı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm maddesi toplayan Hatim Ahmet Azize (15), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 2 katlı müstakil evin giriş katında, iddiaya göre su bardağının üzerine düştü.
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Sırt kısmında derin kesik izi oluşan Hatim Ahmet Azize, ağır yaralandı.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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