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Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti

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Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti

ANTALYA'da 15 yaşındaki bir genç, bardağın üzerine düşerek ağır yaralandı. Sırtında derin kesik oluşmasıyla aşırı kan kaybeden gence ilk müdahaleyi ağabeyi yaptı. Yaralı genç canıyla cebelleşirken arkadaşının rahatlığı pes dedirtti. Polis 'utanmıyor musun' diye fırça attı.

Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. 

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Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm maddesi toplayan Hatim Ahmet Azize (15), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 2 katlı müstakil evin giriş katında, iddiaya göre su bardağının üzerine düştü.

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Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti

 Sırt kısmında derin kesik izi oluşan Hatim Ahmet Azize, ağır yaralandı. 

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Antalya'da polisten 'utanmıyor musun' fırçası! Bardak ağır yaraladı arkadaşı pes dedirtti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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