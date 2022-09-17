Tarkan'ın İzmir konserinde 450 bin dolar aldı iddiası

İZMİR’in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahne alan Megastar Tarkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar aldığı bu paranın

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın belediyeden aldığı ücret konuşuluyor.

İlk olarak Tarkan'ın ücret olmayacağı söylendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer "Kaşe alıp bağış yapacak" dedi. Ardından derneklere bağışların yapıldığı söylendi.

5 milyon lira Tarkan'a kaldı iddiası

Konuya ilişkin Sabah yazarı Ömer Karahan. dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı. Müzik sektörünün ünlü bir menajerine dayanarak Tarkan'ın 450 bin dolar konser ücreti aldığını yazan Karahan, 8 milyon liranın 3 milyon lirasının bağış yapıldığını aktardı. İşte o yazı:

"Şimdi sıkı durun; "Tek kuruş istemiyor" denilen, ardından ufak bir kaşe ücreti aldığı belirtilen yüce gönüllü (!) ve erdemli (!) Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldığı sektör içinde konuşuluyor. Müzik sektörünün ünlü bir menajeri Tarkan'ın kaşe ücreti olarak bu parayı aldığını iddia etti. Ee tabi Mega star'a mega ücret olacaktı ne sandınız... Zaten geçtiğimiz ay bir dijital platformun tanıtım gecesinde de sahne alan Tarkan, aşağı yukarı yine bu rakamlarda bir ücret almıştı.

3 milyon lira hibe etmiş

Tarkan, İzmir konserinin aldığı bu parayı Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Ee tabi arada kalanı da kendisine almış. Anlayacağınız Tarkan 5 milyonu cukkalamış! Tarkan'ın o akşamki konserinde sahne için de 2 milyon lira harcanmış.

Gönül isterdi ki Tarkan şehit torunu olarak böyle önemli bir etkinlik için para almayıp o parayı İzmir'e ithaf etsin ama nafile. Şimdi kulaklarımda Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısı çınlıyor ama Cukka olarak: Çaresi yok yanacağız biz de / Birilerine kanacağız biz de / Vuracağız dibe dibe önce/ Elbette havalanacağız biz de /Cukka Cukka Cukka / Bağıra çağıra bas bas / Sabaha kadar dans."