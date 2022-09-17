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Nurgül Yeşilçay yıllara meydan okuyor! Yatak odasında yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar ortalığı ateşe verdi

Nurgül Yeşilçay yıllara meydan okuyor! Yatak odasında yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar ortalığı ateşe verdi

Her paylaşımıyla olay yaratan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay otelde yatak odasından paylaştığı pozlarla herkesi büyüledi. Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Yeşilçay adeta yıllara meydan okudu.

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Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Paramparça gibi Türk televizyonunun sevilen dizilerinde başrol oynayan, 2000'lerden beri rol allığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla televizyonun aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncu Nurgul Yeşilçay 14. Uluslararası Taşkent Film festivaline katılmak için geçtiğimiz günlerde Özbekistan'a gitti.

Çiçeklerle karşılandılar

Televizyonların güzel başarılı oyuncusuna Özbekistan yolculuğunda Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit eşlik etti. Ülke genelinde yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü isimler uçaktan iner inmez çiçeklerle karşılandı.

Gördüğü yoğun ilgiden memnun olan güzel oyuncu "Uzun zamandır gelmek istiyordum. Özbek halkıyla sonunda buluştum. Burada olmaktan çok mutluyum, gördüğüm yoğun ilgi beni çok mutlu etti" sözleriyle duygularını ifade etti.

Kırmızı elbisesi geceye damga vurdu

Dünyaca ünlü yönetmenler Luc Besson ve Takashi Kitano ile bir aradaya gelen ünlü oyuncu açılış gecesinde pozitif enerjisi ve kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Yeşilçay'ı gecede bodyguard’lar koruma altına aldı.

Sosyal medya hesabını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay o geceye dair iddialı kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla 2.5 milyon takipçili İnstagram hesabından binlerce beğeni almıştı. 

Derin yırtmacıyla paylaştı herkesi büyüledi

Her paylaşımıyla sosyal medyada olay olan ünlü isim bu defa otelin yatak odasında verdiği pozlarla adından söz ettirdi. 46 yaşındaki oyuncu derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle verdiği cesur pozları "Onur konuğu olarak katıldığım Taşkent film festivalinde yıkılıyordum beeeee! Canım Özbekistan tekrar geleceğim. Bende sizi çok seviyorum." notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun o pozlarına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Yeşilçay'a "Çuval giyse yakışıyor" "Bu kadın hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlar yaptı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği o pozlar...

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