Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu
ESKİŞEHİR'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu.
Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kacaşehir Mahallesi'ndeki Karacahisar Kalesi'nde ilk kez 1999'da yüzey araştırmasıyla başlayan bilimsel çalışmalar arkeolojik kazılarla devam ediyor. "Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı" statüsündeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğinde yürütülüyor.
AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları son yıllarda kalenin içindeki sarnıçta devam ediyor. Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı sürdürülen arkeolojik verilerin uzman ekipler tarafından yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bir sikkenin Orhan Gazi’ye ait olduğu anlaşıldı.
Karacahisar’da ilk defa ele geçen bu sikke örneklerinin bir yüzünde "Es-Sultanül-Adil Orhan Bin Osman Halleda'llahu (Mülkehu)", diğer yüzünde ise "La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah" yazısı bulunuyor.
"Burası bir Orta Çağ kenti"
Kazı Başkanı Yılmazyaşar, AA muhabirine, Karacahisar Kalesi'nin şu anda Türkiye'de yürütülen Osmanlı arkeolojisiyle ilgili az sayıdaki arkeolojik kazılardan birini temsil ettiğini söyledi. Kalenin Bizans Dönemi'nde oluşturulduğunu belirten Yılmazyaşar, Karacahisar’ın Osmanlı tarihi açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.