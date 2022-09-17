Safiye Soyman'ın MS hastası oğlunun eski fotoğrafını görenlerin ağzı açık kaldı!

Safiye Soyman, bugünlerde MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün rahatsızlanmadan önceki fotoğraflarını paylaştı. Akaröz'ün sağlıklı halini görenlerin ağzı açık kaldı. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman'a beğeni ve yorum yağdı. Görenler tekrar geçmiş olsun dileklerini sundu. İşte o fotoğraflar...

Abone ol

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla oldukça dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özellikle eşi Faik Öztürk ile birlikte katıldığı programlar ve yaptığı paylaşımlar çok izleniyor. Eşi Faik Öztürk ile diyalogları çok sevilen ve aralarındaki büyük aşkla çok dikkat çeken çiftten ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygu seline boğan bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımında, şuan MS hastası olan oğlu Harun Akaröz'ün sağlıklı zamanlarından kareler vardı. O fotoğrafları görenler, gözyaşlarını tutamadı ve beğeni butonu çöktü. İşte ayrıntılar...

Teşhis 23 yıl önce kondu

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olarak bilinen Multiple Skleroz (MS) hastalığının teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile fotoğrafını sosyal medya hesabından, seveleri ve takipçileriyle yayınladı.

''Amerika'ya gitmiştik''

Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu, kendi sosyal medya hesabından sevenleri ve takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı Soyman'ın, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü bu gönderiye beğeni ve 'geçmiş olsun' yorumları yığınla geldi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti evli mi?

Sevilen ünlü şarkıcı Safiye Soyman ve ünlü iş insanı Faik Öztürk çok uzun zamandır ilişki yaşıyor. Safiye Soyman ve Faik Öztürk 1999 senesinden bu yana beraberler. 23 senedir birlikte olan çiftin resmi bir nikahı bulunmuyor.

Safiye Soyman ile Faik Öztürk neden evlenmiyor?

Türk sanat ve fantezi müziği ile milyonların gönlünde taht kuran şarkıcı Safiye Soyman, uzun yıllardır birlikte olduğu iş insanı Faik Öztürk'le neden bu zamana kadar hiç evlenmediklerine dair bir açıklama yapmıştı. Soyman bu açıklamasında,

'Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikahsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu.' ifadelerine yer vermişti. Ünlü çiftin, eski eşlerinden çocuğu olduğu biliniyor. Fakat beraber dünyaya getirdikleri bir çocuk bilinmiyor.