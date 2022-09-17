'6 ay 6 bin kilometre'ye kılıf uydurdular! Oto galerilerin oyunu ilanlarda fark edildi

İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi geçtiğimiz gün yürürlüğe girdi. Bazı galericilerin daha önce ilanda sıfır olarak görünen araçları düzenlemenin başlamasıyla bir anda '6001' kilometreye geldi...

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Geçtiğimiz ay 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak. Bu kapsamda ikinci el araç fiyatlarında fahiş artışı önlemek için yapılan 6+6 yönetmeliği 16 Eylül itibarıyla başladı.

Başlayan uygulamayla birlikte galericiler de uyanık davranarak ilanları yeni yönetmeliğe göre güncelledi.

İlanları '6001'e dönüştürdüler

Galericilerin, yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte ilandaki araçları kaldırmadığı, kilometre bilgisini güncelleyerek yayında tuttuğu belirlendi. İlan sitelerindeki 'sıfır' araçların kilometre bilgisi "6001"e dönüştü. Ayrıca yayına konulan yeni ilanlarda satıcıların isminin değiştirildiği de görüldü.

Ne tür denetlemeler yapılacak?

İkinci el araç satışı yapanlara getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimleri başlayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu denetimler üç farklı kanal üzerinden yapılacak.

Satış kayıtları günlük takip edilecek

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek.

Bu kapsamda, yetki belgesiyle ikinci el araç ticareti yapanların kısıtlama dâhilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak.

Yetki belgesiz satışa ceza uygulanacak

Ticari faaliyet kapsamında yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekâleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapanlara idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ticari faaliyette bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

Ekspertiz zorunluluğu

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor.

Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığı'nca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.

Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

İş yerleri ve ilanlara denetim

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek iş yeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde sürdürülecek. Ayrıca gelecek şikayetler üzerine de iş yeri denetimleri yapılabilecek. Denetlemelerde elde edilen bilgi ve belgeler neticesinde mevzuata aykırı hareket edenlere para cezası uygulanacak.

İlan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek. Aykırı bir durum halinde oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.