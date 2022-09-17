Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesine dair ilk açıklama geldi! Dava açmaya hazırlanıyor denmişti...

Geçtiğimiz gün otelde yaşanan olaylı gece ile gündeme gelen ünlü oyuncu Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya'dan yeni açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Nilperi Şahinkaya meslektaşının yaptıklarını affetmedi.

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Son olarak Maraşlı dizisi ile ATV ekranlarında gördüğümüz ünlü oyuncu Burak Deniz şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrol paylaştığı Netflix'in dijital dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonunun çekimleri için Adana'da. Şimdilerde Adana'da devam eden çekimler sırasında otelde kalan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan bir olaya imza attı.

Alkollü gecenin sonu kötü bitti

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde izlediğimiz, Altın Koza Film Festivali için sevgilisiyle Adana'ya gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz otelde olaylı bir gece yaşadı. Alkolu fazla kaçıran Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinin masasına gelince olanlar oldu.

Gece iki saatlerinde fazla alkol tüketerek otele gelen Burak Deniz, sevgilisi Emre Yusufi ile vakit geçiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın masasına birkaç kez gidip geldi. Kötü anlara dayanamayan Şahinkaya masayı terk etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı. Burak Deniz, daha önce tanımadığı öğrenilen Nilperi Şahinkaya'ya ve sevgilisine küfürler yağdırdığı iddia edilmişti.

"Yanlış anlaşılma, küfür yok" demişlerdi

Olayın magazin gündemine bomba gibi düştüğü geceden sonra Burak Deniz'in menajeri tarafından "Bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz’in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz." açıklaması yapılmıştı.

Nilperi Şahinkaya affetmedi!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya meslektaşının yaptıklarını affetmedi. Davacı olacağını bildiren ünlü oyuncunun avukatı yasal yollara başvuracağını "Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur"

"15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya'nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz'in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terketmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır."

"Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı'nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz'in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir."

"Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Nilperi Şahinkaya... Vekili Av.Y.Nail GÖNENLİ)" sözleriyle duyurdu.