Bursa'da metroda dehşet verici olay! Kafa attıktan sonra bıçağı göğsüne sapladı

BURSA'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet gerçekleşti. Bir kişi, yan bakmakla suçladığı 30 yaşındaki işçiye kafa atıp, göğsünden tek bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerinin çabası sayesinde 2 saatte yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında, metronun içerisinde meydana geldi. 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E. yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.’ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı.

Yüzlerce kişinin gözü önünde cerayan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu’nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Trene binerek kaçmış

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu’nda trene bindiği belirlendi.

İş yerlerine bilgisini vermiş

Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi’nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu’nda sorguya alınan ve yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.’nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.’nin de ameliyata alındığı belirtildi.