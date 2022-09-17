Bu burçlarla birlikte olursanız üzülürsünüz! Aldatmaya en meyilli burçlar belli oldu

Bazı kişiler vardır ki, bir ilişki içinde olsalar bile gözleri dışardadır. Partnerini hayal kırıklığına uğratan bu burcun insanları ciddi ilişkiyi değil, flört etmeyi severler. Eğer sizin de hayatınızda böyle insanlar varsa hemen uzaklaşın! Aldatmaya en meyilli burçları sizler için derledik. Gelin birlikte bakalım...

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Aldatılmak denildiği zaman çoğu kişinin aklına genelde tek gecelik ilişkiler akıllara gelir ancak aldatmanın birçok çeşidi vardır. Başkasının bir bakışına aldanıp gözleriyle aldatan, birçok insanla bol bol flörtleşip konuşarak egosunu tatmin eden, cilvesini eksik etmeyen de hayatındaki insanı aldatmış sayılabilir. İnsanların karakterleri hakkında reddedilemeyecek ve inkar edilemeyecek ipuçları veren astroloji, aldatan burçlar hakkında da en net bilgileri veriyor. Sizler için derlediğimiz aldatmaya en meyilli burçlara bir göz atın. İşte en çok aldatan burçlar...

Koç burcu

Koç burcu insanları oldukça sosyal ve girişken olur. İkili ilişkilerinde sevdiği insana değer verir ancak başkasına gözü kayması an meselesi olabilir. Koç burçları, küçük kaçamaklar yapmayı çok sever ve bundan asla rahatsızlık duymaz. Hatta verilen tepkilere anlam dahi veremez. Koçun aldatması yeni bir tür spor deneyimlemek, ansızın yaşadığı bir heyecanla gününü şenlendirmekten öteye geçmez. Koç burcu, aldatmayı bir macera olarak görerek hareket eder.

İkizler burcu

Astroloji dünyasında, en çok aldatan burçlar arasında liste başı olan ikizler burcu, çok fazla flörtözdür. Şeytan tüyüyle gezer, keyfi de yerindeyse bir ona güler, bir diğerini gözüyle süzer. İkizler burcunun bu tavırları onun için adeta bir motivasyon kaynağı olur. Bu kişiler bu hareketlerle beslenir diyebiliriz. İkizler burcunun ilişkilerinde fazla beklentileri yoktur. Bir anda ilgisi farklı bir yöne doğru gidebilir. İkizler burcu aldatmayı bir oyun olarak görür. Çapkınlığın kitabını yazan ikizler burcu ile birlikte olmak gerçekten zor olabilir.

Akrep burcu

Akrep burcu, astrolojide en tutkulu, ciddi ve gizemli burç olarak bilinir. Öyle ki akrep burçları, partnerini sessiz ve derinden aldatır. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merak, onu kimselere çaktırmadan gizli fanteziler yaşamaya, tutkularına kapılıp savrulmaya sürükler. Akrep burçları merak etmeyi çok sever. Normalde ilişkilerinden çok sadıktır ancak artık partnerine karşı merakı geçtiyse aldatmayı seçebilir. Akrep burçları ayrıca intikam için de aldatabilir.

Balık burcu

Balık burcuna mensup olan insanlar her zaman aşka aşık olur. Hayal dünyası çok geniş olan balık burçları, duygusal yapılarıyla çok dikkat çeker. Balık burcu ilişkilerinde romantik ve çok düşünceli olur. Ancak kendini başka aşklara asla kapatmaz. Yufka yürekliliği sayesinde hemen bir başkasına da aşık olup kapılabilir ve aldatmayı seçebilir. Kimseye kin tutmaz ve hayatındaki insanı hemen unutabilir. Balık burçları sadece aşka dalıp gider ve gerisini asla düşünmez.