Şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez anne oldu! Bebeğine koyduğu isim ise oldukça dikkat çekti

Başarılı şarkıcı Merve Özbey, son zamanlarda karnı burnunda konserlere çıkıyordu. Hamileliği boyunca sahneleri bırakmayan ve sevenlerini eğlendirmeye devam eden Özbey, geçtiğimiz gün doğum yaptı. İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında evlenen Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. İşte ikinci bebeğine verdiği isim...

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Ünlü ve başarılı şarkıcı Merve Özbey, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken popçular arasında yer alıyor. Güzel şarkıcı Özbey'in ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Hamileliğinin ilk zamanlarından beri sahneleri bırakmayan ve konser maratonuna tüm hızıyla devam edip sevenleri ve hayranlarıyla buluşan şarkıcı, son zamanlarında oldukça büyüyen karnıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyordu.

İkinci bebeğini kucağına aldı

Şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak'ın bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 'Emir' ismini verdikleri ikinci çocuklarını kucağına almanın verdiği mutluluğu yaşadılar.

Doktor açıklama yaptı

Ünlü popçunun, doğumu gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamilelik haberini böyle vermişti

2020 yılının şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan şarkıcı Merve Özbey'in şuan 1 yaşında Elif Özüm adında kızı bulunuyor. 34 yaşındaki başarılı ve güzel şarkıcı, ikinci çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyururken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

3 gün önce paylaştı

Meyve Özbey, 3 gün önce ise sosyal medya hesabından yaptığı uzun yazılı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. O paylaşımda:

''Doğuma günler kala her anne adayı gibi az önce oturdum bir kenara düşündüm… Dokuz ayı ilk öğrendiğimdeki heyecanımı, telaşımı, korkumu, paniğimi, dokuz ay boyunca hiç bitmeyen mide bulantılarımı, tansiyon düşüklüğünü, halsizliğimi, ağrılarımı… Bir yandan ilk gözağrıma, Elif’ime yetebilme çabalarımı, aynı anda hem anne hem eş hem ev kadını hem iş kadını olmaya çalışırken, ara ara kendimden ne kadar vazgeçtiğimi enine boyuna düşündüm…İlk hamile kaldığımı öğrendiğimde ‘Acaba Elif’e yanlış mı yaptım?’ diye düşünürken, ‘onu daha mı az seveceğim acaba?’ diye hayıflanırken, bir kadının sadece evlatları için gönlünün ne kadar genişleyebileceğini gördüm. İlk hamile kaldığımda Elif’te hiç bunları yaşamamıştım. Zaten zaman zaman sizlerle de konuşuyorduk ama bu sefer junior bizi biraz yordu açıkçası. Hormonlarım ters döndü, tanımadığım bir kadın haline geldim. Doktorlarla pedagoglarla psikologlarla konuştuğumda bunların hepsinin çok normal olduğunu fark ettim, sonra ara ara sizlerle dertleştik. Demem o ki artık yolun sonuna geldik. Birkaç güne kavuşacağız inşallah

Şu anda tek dileğim sağlıkla oğlumu kucağıma alıp iki evladım da evimde, işimi de ailemi de sarıp sarmalayabilmek….

Ve bunların hepsinden önce artık eski Merve’ye kavuşabilmek. Çünkü siz varsanız, bunların hepsi. Siz yoksanız bu saydıklarınızın hiçbiri yok demektir. Eski Merve’yi de özlemedim değil. Hele ki işimi ne kadar özlediğimi size anlatamam. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyeceğinizi biliyorum. Her anne adayının bir avazda, sağlıkla, sıhhatle evlatlarına kavuşmalarını diliyorum… En yakın zamanda görüşmek üzere'' ifadelerini kullandı.