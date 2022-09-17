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"Aşk yok iş var" demişti! Ünlü şarkıcı Buray aşkını böyle ilan etti

"Aşk yok iş var" demişti! Ünlü şarkıcı Buray aşkını böyle ilan etti

Geçtiğimiz aylarda gizemli kız arkadaşıyla görüntülenen ünlü şarkıcı Buray aşk iddialarını reddettikten sonra hakkında Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşadığına dair söylentiler çıkmıştı. Ünlü şarkıcı aşkını böyle ilan etti...

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Aşk hayatıyla gündemi gelmeyi sevemeyen ünlüler arasında yer alan pop müziğinin sevilen ismi 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Buray birkaç ay önce aşk hayatı için büyük konuşmuştu. 2022 yılında aşk hayatını karantinaya aldığını açıklayan ünlü isim işine, konserlerine odaklı olacağını açıklamıştı.

Sarışın güzelle görüntülenmişti

İlişkilere sıcak bakmadığını söyleyen ünlü isim aidiyet duygusunun olmadığını, ailesi hariç kimseye bağlanmadığını açıkladıktan sonra Temmuz ayında Bebek'te sarışın bir güzelle kameralara takılmıştı.

Sarışın arkadaşıyla kameralardan kaçan ikili uzun süre ayrı ayrı yürümüştü. Daha sonra ünlü şarkıcı sarışın arkadaşıyla bir daha görüntülenmemiş ve aşk iddiaları ortadan kalkmıştı. 

Aşk iddiaları doğru çıktı

Aşk hayatı hakkında büyük konuşan kimseye bağlanmam diyen ünlü şarkıcının adı geçtiğimiz aylarda da  Ayşe Özyılmazel'le yepyeni aşk iddialarına karışmıştı. Yan yana görüntülenmeyen ikili aşk iddiaları hakkında da hiçbir açıklama yapmamıştı.

Aşk iddiaları doğru çıktı! Şimdilik aşklarını gözlerden uzak, sessiz sedasız yaşamak isteyen ünlü çiftten aşklarına dair ilk paylaşım geldi. Buray ve kendisinden dört yaş büyük sevgilisi  Ayşe Özyılmazel İnstagram hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan ettiler. 

Aşklarını böyle ilan ettiler

Geçtiğimiz akşam bir düğüne birlikte katılan ünlü çiftten Buray, Yılmazel'in düğünde kendisine sarılırken çekildikleri aşk dolu pozları hiçbir şey yazmayarak yalnızca kalp emojisiyle 1 milyon takipçili hesabından paylaştı.

Ayşe Özyılmazel'de taze aşkının paylaştığı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Buray ve meslektaş aşkı Ayşe Özyılmazel'in aşklarını ilan ettikleri düğün pozu...

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