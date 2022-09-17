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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta; Türk vatandaşları sevgiyle karşıladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta; Türk vatandaşları sevgiyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye geldi.

Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı. Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

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