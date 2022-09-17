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İBB'de 1 kişi 3 müdürlük yaparak 3 maaş alıyor iddiasıyla ilgili açıklama geldi

İBB'de 1 kişi 3 müdürlük yaparak 3 maaş alıyor iddiasıyla ilgili açıklama geldi

İBB'de çalışan Sinan Gürbüz'ün belediyenin İnsan Kaynakları, Hayat Boyu Öğrenme ve Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü görevlerinin hepsine birden atandığı iddia edildi. Millet İttifakı belediyelerini destekleyen 'büyükşehir çalışıyor' adlı Twitter hesabında "Bahsi geçen şube müdürü yalnızca tek maaş alıyor, çeşitli nedenlerle boşalan diğer müdürlükleri yeni atama yapılana kadar geçici olarak yürütüyor." paylaşımı yapıldı.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Sinan Gürbüz'ün, aynı anda üç şube müdürlüğünde görev yaptığı iddia edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, 3 şubede birden müdürlük görevi yapan Sinan Gündüz'ün bilgisini Twitter hesabından paylaştı. AK Partili Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"

İBB'den resmi açıklama gelmedi ama

Tartışmalara ilişkin İstanbul Büyükşehir'den resmi açıklama gelmedi. Ancak Millet İttifakı belediyelerini desteklediğini söyleyen "Büyükşehir çalışıyor" adlı Twitter hesabında iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "Bahsi geçen şube müdürü yalnızca tek maaş alıyor, çeşitli nedenlerle boşalan diğer müdürlükleri yeni atama yapılana kadar geçici olarak yürütüyor." denildi.

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