Ferdi Tayfur'un biricik kızı Tuğçe Tayfur nişanlandı! Nişan anındaki o detay herkesi şaşırttı

Arabesk müziğinin ünlü ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur nişanlandı. Nişan sırasında annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la ilgili olan o detay dikkatlerden kaçmadı.

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Bende Özledim, Hasret Sancısı, Sevdalılar Beni Anlar gibi şarkılarıyla arabesk müziğine damga vuran usta sanatçı ve oyuncu Ferdi Tayfur'un 1976 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Necla Nazır ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur iş insanı Burak Kalfa ile mutluluk yolunda ilk adımı attı.

Arkadaş olarak görüyorum demişti!

Son dönemlerde gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla hayranlarını mutlu ediyor. Son zamanlarda geçen yıllarla beraber değişimi gündem olan ünlü sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan 34 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı.

Geçtiğimiz ocak ayında iş insanı Burak Kalfa ile aşk yaşamaya başlayan Tuğçe Tayfur daha önce "arkadaş olarak görüyorum" dediği iş insanı sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Babasını davet etmedi!

Nişan anlarını ev annesi ile olan pozlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Tuğçe Tayfur o fotoğraflarında güzelliği ile herkesi büyülerken fotoğraftaki bir detay gözlerden kaçmadı.

Daha önce Tolga Ertuğul ve Taner Şafak ile evlilik yaşayan Tuğçe Tayfur'un daha önce evli bir adamla ilişkisi olduğu ortaya çıkmış ve uzun süre gündemlerden düşmemişti.

Sık sık babasının şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı nişan gününe babası Ferdi Tayfur'u çağırmaması herkesi şaşkına uğrattı. İşte Tuğçe Tayfur'un Burak Kalfa ile nişan gününden görüntüler...