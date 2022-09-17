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Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sünü tanıyamayacaksınız! Verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sünü tanıyamayacaksınız! Verdiği kilolarla bambaşka biri oldu

Kurtlar Vadisi dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Erhan Ufak şimdilerde yepyeni kariyeri ve tarzıyla herkesi şaşırtıyor. Ünlü oyuncunun yeni halini tanımak neredeyse imkansız.

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2003 yıllarında yayınlanan Türk televizyon tarihine damga vuran, günümüzde bile oyuncularıyla  ve sahneleriyle sık sık gündem olan Kurtlar Vadisi dizisinde 'Güllü Erhan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erhan Ufak şimdilerde yeni işi ve son hali ile hayranlarının ağzını açık bırakıyor.

Oyunculuğu bırakmadığını söylemişti

9 sezon devam eden dizide Necati Şaşmaz ile birlikte başrol paylaşan ünlü oyuncu başarılı oyunculuk performansıyla tüm Türkiye'yi ekranları başına topluyordu. 

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Erhan Ufak şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor. İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuştu. Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen fakat ekranlardan da uzak olan oyuncu hayatınının büyük bir kısmını Azerbaycan'da yeni işiyle geçiriyor.

Azerbaycan'da Türk sanat akademisi kurdu

Aynı zamanda Azerbaycan'da kendi adına Türk sanat akademisi açan ünlü oyuncu yeni hayatını "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük."

"İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum." diyerek ifade etmişti. 

Mide küçültme ameliyatı sonrası olay oldu

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Ufak geçtiğimiz 2017 yılında mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Ünlü oyuncunun ameliyatla  140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

Sanat akademisindeki çalışmaları ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun son hali merak konusu olmuştu. İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali...

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