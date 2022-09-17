Galatasaray ile ilk maçına çıkan Mauro Icardi nasıl oynadı? Nihat Kahveci'den açıklama

Galatasaray Konyaspor'u 2-1 yenerken yeni transferlerden yıldız isim Mauro Icardi'nin performansı merak konusu oldu. Yorumcu Nihat Kahveci, Icardi için "Topa dokunmadan takımına bu kadar yararlı olan bir forvet az bulunur.'' dedi.

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Sarı-kırmızılılar kazandı.

Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Icardi'nin performası merak konusu oldu. 62. dakikada Gomis'in yerine oyuna giren flaş transferin sahadaki oyunu takımın skoruna yansıdı.

TRT Spor'da Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendiren Nihat Kahveci, Mauro Icardi’nin performansını da yorumladı.

Nihat Kahveci, karşılaşma ve yeni transfer Icardi için şunları söyledi:

''Öncelikle keyifli bir maç izledik. Konyaspor, bu maça çıkmadan önce neden lider olduğunu gösteren bir ilk yarı performansı. Galatasaray'da ikinci yarıda kulübe zenginliği ile Okan hocanın hamleleriyle galibiyeti getiren bir performans göstererek liderliği hak etti.

Daha takım oyunu oturmamış Galatasaray için bu galibiyetler çok önemli. Kazanma alışkanlığı diye bir söz vardır. Galatasaray bunu elde etti. Oyuna giren isimler korkutucu.

Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim; Hazır olmadığı belli, Okan hoca son yarım saatte oyuna aldı. Ama topa dokunmadan takımına bu kadar yararlı olan bir forvet az bulunur. Atılan golde oraya gitmesi bozması, diğerinde de Seyiç'e aldırdığı ikinci sarı kart ve kırmızı kart rakibin eksik kalması. Bir forvet oyuncusu topa dokunmadan bu kadar yararlı olur."