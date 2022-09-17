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Adana'da baba-oğul arasında çıkan tartışma feci bitti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da baba-oğul arasında çıkan tartışma feci bitti!

ADANA'dan son gelen haber korkunç! Bir baba tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

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İddiaya göre Felemez Gök (53) bir süre önce iflas etti ve iflas ettikten sonra psikolojisi bozuldu. Dün gece de babası İbrahim Gök (75) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba tabancayla oğluna ateş etti. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis babayı gözaltına aldı. Ölen oğul ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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