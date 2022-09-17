Murat Kurum'dan 'sen İzmir'de muhtar bile olamazsın' diyen Özgür Özel'e yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel. Millete parmak sallamayı bırakın” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine yönelik sert sözlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi.

Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik eleştirilerine yanıt veren Özel'in sözleri polemik konusu oldu.

"İzmirliler senin alnını karışlayacak"

Özel, dün yaptığı açıklamada Bakan Kurum için "İzmir’in iradesine bu lafı söyleyemezsin, İzmirliler senin alnını karışlayacak. Cesaretin varsa gel, seçime gir. Binali Yıldırım çok iyi bilir. Gel, çık İzmir’de, Büyükşehir’e mi, ilçeye mi aday olursun, hodri meydan. Mahalleden muhtar adayı ol. Senin karşına çıkacak aday alnını karışlayacak. Sen İzmir’de muhtar olamazsın" ifadelerini kullandı.

"25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün"

Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in hakaretlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kurum, “Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin, 25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün” dedi.