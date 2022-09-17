Midesi kaldırmayan okumasın! Bu kabilenin sünnet geleneği mide bulandırıyor

Avustralya kıtasında yaşamlarını sürdüren Aborjin kabilesi, duyanları hayrete düşüren geleneklere sahip. Bunlardan en dikkat çekeni ve mide bulandıranı ise erkek çocuklara uyguladıkları sünnet ritüelleri...

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Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kabileler, gerek yaşam stilleri, gerekse beslenme alışkanlıkları ile her zaman dikkat çeken kişiler olmuştur. Genellikle dünyadaki diğer insanlardan uzak bir hayat süren. kabileler, birçok farklı gelenek ve göreneklerini yüzyıllardır sürdürüyor.

Dünya üzerinde henüz keşfedilmemiş bile birçok kabile olduğu tahmin ediliyor. Bu kabileler kendi yaşadığı bölgelere kolay kolay yabancı kişilerin girmesine izin vermiyor. Bu gibi durumlarda kendi geliştirdikleri avlanma silahlarıyla gelen kişilere saldırabiliyorlar. Aborjin kabilesi de bazı gelenekleri ile herkesin dikkatini çeken kabileler arasında yer alıyor.

Herkesten uzakta yaşıyorlar

Güney Asya kökenli olan ve yaşamları süresince sürekli konar göçer bir hayat benimseyen Abrojinler kabilesi kendilerine has dünyaları ile herkesten uzakta ve farklı bir hayat sürüyorlar.

Mızrak, kano ve bumerang ile avlanan Aborjin kabilesi, meyve ve sebze toplayıcılığı yaparak geçimlerini ve yaşamlarını sürdürürler.

Efsanevi varlıklar

Aborjinler diğer birçok kabile gibi kendilerini yaşadıkları toprakların sahibi olarak görmüyorlar. İnançlarına göre, bu toprakları ataları ve efsanevi varlıklar adına koruyup kullanıyorlar. İnandıkları varlıkları ise Düş Zamanı olarak isimlendiriyorlar.

Olağandışı yaşam tarzları ve gelenekleri ile hala daha Avustralya'nın bazı kesimlerinde yaşamaya devam eden Abrojinlerin hiçbir kabilede olmayan geleneği mide bulandırıyor.

Mardudjara Aborjinleri ile ilgili en dikkat çeken şey ise çocukluktan erkekliğe geçiş döneminde uyguladıkları gelenekler. Bu kabilede erkek çocuklarının düştükleri durum bir hayli kötü.

Cinsel organı yutturuyorlar

10 ile 12 yaşlarına gelen bir erkek çocuğu, ilk olarak ön dişini söktürür ve ön dişlerinin üstündeki yumuşak doku bölgesini deldirir. Sonrasında sembolik olarak ölü farz edilen çocuk, daha sonra kabiledeki diğer erkekler tarafından vahşi doğaya götürülerek sünnet edilir. Çocuğun ağzına sünnette kesilen parça koyulur ve çiğnemeden yutması istenir.

Daha sonra penisinin yan tarafı uzunlamasına kesilir ve kanı arınması için ateşe damlatılır. Sonrasında ise penisin alt kısmına idrarlarını yaparlar.

Sünnet töreninin ardından orada bulunan tüm erkekler avlanmaya gider ve kampa kana bulanmış şekilde yiyecekle geri dönerler. Sünnet olan erkek çocuk da yetişkin bir erkek olarak yeniden doğmuş kabul edilir.