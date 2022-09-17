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Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ardahan'daki Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", her geçen yıl daha çok yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

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Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kale, kanyonun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri etkiliyor. Gizli giriş kapısı bulunan kale, sunduğu büyüleyici manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu, bu önemi daha da artırmak için kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattıklarını söyledi.

 Öner, şunları kaydetti:

"Öncelikle Şeytan Kalesi ilimiz için çok önemli bir değer. Hazine ve Maliye Bakanlığına kayıtlı olan kalenin Kültür ve Turizm Bakanlığına devri için çalışma başlattık. İşlemler tamamlandığında başta restorasyonu olmak üzere kalede birçok çalışma yapmış olacağız. O zaman ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmine önemli bir katkısı olacak."

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