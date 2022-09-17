984 lirayı gören altında yeni rekor bekleniyor! İslam Memiş tarihi açıkladı
Dolar hızla değer kazanırken altında düşüş sürüyor. Yatırımcı ne yapacağını bilemez halde... Uzman isim İslam Memiş piyasalardaki seyri değerlendirdi. Gram altın fiyatı için uyarı yapan İslam Memiş, '1000 TL altındaki rakamlara kanmayın' dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının seyrine dair Odatv’ye değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 'Altın fena patlayacak' diyerek tarih verdi. Gram altında son alım fırsatı diyen İslam Memiş, ekim ayına işaret etti.
Memiş “ABD'de enflasyonda beklentileri aşan veri, risk iştahında azalmaya, küresel borsa, emtia ve kripto paralar da sert düşüşe neden oldu. Piyasalara yüksek enflasyon darbesi geldi.
Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık jumbo artırım tekrar gündeme geldi.
Dün yeni rallileri bekleyen piyasalar bugün yeni dipleri konuşur oldu. Son bir kez borsa, emtia ve kripto paraların baskılanacağını görebiliriz.” dedi.