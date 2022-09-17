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Ölüm sessizce yaklaştı... Kütahya'da 2 çocuk babası polisin acı kaderi

Ölüm sessizce yaklaştı... Kütahya'da 2 çocuk babası polisin acı kaderi

KÜTAHYA'da aniden fenalaşan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz polisin, uzunca bir süre önce lenfoma kanserine yakalandığı ve hastalığın habersizce tüm vücuduna yayıldığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, yıllık izinde iken bir anda fenalaşan trafik polisi Hakan Bircan (47), hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde, uzun süredir lenfoma kanseri hastası olduğu ve hastalığın tüm vücudu sardığı ortaya çıktı.

Hastalığından haberi olmadığı ve tedaviye başlanamadığı için müdahalenin yetersiz kaldığı kaydedilen polis memuru Hakan Bircan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

2 çocuğu varmış

Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Hakan Bircan için Kütahya Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi. Bircan’ın cenazesi, görev yaptığı Kütahya’daki törenin ardından, memleketi olan Eskişehir’e gönderildi.

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