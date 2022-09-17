30 milyon lira kül oldu! 20 saattir yanıyor tahliye sürüyor

ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında 25 bin ton mısır sapı balyası kül olurken, kurtarılan balyaların tahliyesi sürüyor.

Abone ol

İmamoğlu ilçesinde dün çıkan ve 20 saattir yanan 25 bin ton mısır sapı balyası küle döndü.

Termik santrale gönderilmek üzere istiflenen mısır sapı balyaların da yaklaşık zararın 30 milyon TL olduğu belirtildi. Toplamda 50 bin ton mısır sapı balyası bulunduğu tahmin edilen alanda yangından kurtarılmaya çalışan balyaların tırlarla tahliyesi beri sürüyor.

Jandarma yetkilileri yangının çıkış nedenine yönelik soruşturmayı sürdürürken firma yetkileri sabotaj olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.