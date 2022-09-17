İspanya'da kardeşi gördü Kocaeli'de çiftliğini kurdu paraya para demiyor

Yağcılar Mahallesi'nde 17 dönüm alanda 2020 yılında kurulan çiftlikte, hem kapalı hem de açık alanda kara salyangozu üretiliyor. Sonbaharda kapalı alandaki özel masalara alınan hayvanların burada çiftleştirilerek yumurtlaması sağlanıyor. Daha sonra yumurtadan çıkan yavru salyangozlar, ilkbaharda açık seraya bırakılıyor.