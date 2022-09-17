İspanya'da kardeşi gördü Kocaeli'de çiftliğini kurdu paraya para demiyor
İstanbullu bir girişimci, Kocaeli'de kurduğu çiftlikte salyangoz üretiyor. Üretilen salyangozlar İspanya'ya satılıyor. Girişimci sadece geçen yıl yaklaşık 10 ton satış yaptı. Bir kilo salyangozdan elde edilen kâr dikkat çekti. Salyası ayrı para ediyor.
Yağcılar Mahallesi'nde 17 dönüm alanda 2020 yılında kurulan çiftlikte, hem kapalı hem de açık alanda kara salyangozu üretiliyor. Sonbaharda kapalı alandaki özel masalara alınan hayvanların burada çiftleştirilerek yumurtlaması sağlanıyor. Daha sonra yumurtadan çıkan yavru salyangozlar, ilkbaharda açık seraya bırakılıyor.
Yaklaşık 5 ay süren bakım sürecinin ardından satışa hazır hale gelen salyangozlar, canlı olarak İspanya'ya gönderiliyor.
Kardeşi televizyonda gördü
Girişimci Burçhan Öndoğan, AA muhabirine, daha önce büyük ve küçükbaş hayvancılık işiyle uğraştığını belirterek, İspanya'da yaşayan kardeşinin televizyonda görmesi üzerine kara salyangozu üretmek için araştırma yapmaya başladıklarını söyledi.
İşi öğrenip çiftlik kurdular
Türkiye'de salyangoz üreten birkaç çiftlikten bilgi aldıklarını anlatan Öndoğan, İspanya'daki ortaklarının yönlendirmesiyle Kandıra'nın Yağcılar Mahallesi'nde çiftlik kurduklarını kaydetti.