Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den herkesi üzen haber! Annesi duyurdu "2.5 yaşındaki Mavi tedaviye başladı"

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in 2019 yılında kucağına aldığı kızı Aylin Mavi hakkında kötü haberi duyurdu. Ünlü oyuncuya benzerliğiyle dikkat çeken yeğeni kanser tedavisi görmeye başladı.

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Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi ünlü yaz dizilerinde başrol oynayan güzel oyuncu Hande Erçel'in 2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturan internet fenomeni ablası Gamze Erçel aynı yıl Aylin Mavi adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alarak ilk kez anne olma duygusunu tatmıştı.

Vefat eden annesinin adını vermişti

Gamze Erçel ve Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 2019 yılında kök hücre kanseri nedeniyle vefat etmişti. Gamze Erçel aynı yıl doğan kızına annesinin adını vermişti. Ünlü ismin kızı Aylin Mavi hakkında geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında ortaya üzücü iddialar atılmıştı.

Programda henüz 2.5 yaşında olan Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddia edilmişti. İddiaların ardından herkes üzülürken Aylin Mavi ile ilgili iddialar hakkında anne Gamze Erçel ve teyzesi Hande Erçel'e sorular yöneltilmeye başladı.

Üzen iddiaları doğruladı

Sosyal medya hesabını sık kullanan Gamze Erçel2in eskisi kadar paylaşım yapmıyor olması da dikkatleri çekerken ünlü ismin 5 milyona yakın takipçisi bulunan sosyal medya hesabından kızı ile ilgili yaptığı açıklama herkesin yüreğini burktu.

Erçel kızı Aylin Mavi'nin kanser tedavisine başladığını açıkladı. Küçük kızın hastalığı ailesi tarafından fark edildi. 2.5 yaşındaki Aylin Mavi'nin karnında oluşan şişlik aileyi şüphelendirdi ve ünlü isimler kızlarını hastaneye kontrole götürünce kötü hastalığı öğrendiler.

"Magazin malzemesi haline getirmişler"

Fenomen anne Gamze Erçel sosyal medya hesabından kötü haberi sevenlerine "Bizi merak edenler bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi."

Normalde böyle bir açıklama yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aftif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz"

Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. En başından dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler." sözleriyle duyurdu. İşte Gamze Erçel'in açıklaması...