İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in tabutuna koşan şahıs tutuklandı
İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth'in Westminster Hall'de bulunan cenazesini ziyaret etmek için oluşturulan kuyruktan ayrılarak tabuta doğru koşan bir kişi tutuklandı.Abone ol
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in başkent Londra'da yer alan Westminster Hall'deki cenazesini görmek isteyenler saatlerce kuyrukta beklemeye devam ederken, polis kuyruktan çıkarak Kraliçe'nin tabutuna doğru koşan bir adamın tutuklandığını açıkladı.
İngiltere basınına göre olay yerindekiler Kraliçe'nin tabutuna koşan adamın polisler tarafından 2 saniye içinde yakalandığını söyledi.