Çocuklarınız en çok bu pastaya bayılacak! Mİni köstebek tarifi sizi günün kahramanı yapacak

Küçükten büyüğe herkesin büyük bir zevkle yiyeceği köstebek pasta tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakacak. Pratik ve kolay hazırlanışıyla, çayın yanında ikram etmek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu enfes dolgulu pastayı tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin. Herkesin bayılacağı mini köstebek pasta tarifi...

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Mini köstebek pasta tarifi

Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız bu mini köstebek pasta tarifi tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin ilgi odağı olacak. Özellikle çocuklar, yapacağınız bu tatlıya bayılacak. Ağızda dağılan muhteşem dolgusu ve enfes kekiyle, sizi bambaşka diyarlara götürecek olan bu ağlayan pastayı yerken, krema şelalesinin yakınlarında gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olacak olan o herkesin bayılacağı mini köstebek pasta tarifi...

Mini köstebek pasta için malzemeler:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1/2 çay bardağı süt

- 1/2 çay bardağı sıvı yağ

- 2 tepeleme yemek kaşığı kakao

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1,5 su bardağı un

İçi için:

- 2 paket krem şanti

- 1,5 su bardağı soğuk süt

- 2 adet muz

Mini köstebek pasta yapılışı:

- Köstebek pasta için öncelikle iç dolgusu için krem şantiyi hazırlayın. 1,5 su bardağı soğuk süt ile 2 paket krem şantiyi bir mikser ya da çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın. Hazırladığınız krem şantiyi soğuyup katılaşması için dolaba kaldırın.

- Kek için; yumurta ve şekeri mikser ya da çırpıcı yardımıyla 5 dakika boyunca köpürene kadar çırpın. Ardından gerekli olan diğer malzemeleri ekleyin ve güzelce karıştırın. Kek hamurunuz hazır.

- Dikdörtgen bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üstüne hazırladığınız kek karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

- Kek piştikten sonra keki fırından alın ve ılıklaşmasını bekleyin. Yuvarlak bir kesme kalıbıyla kekinizi yuvarlak yuvarlak kesin.

- Kalan kek parçalarını iyice soğumaları için uygun bir yere alın.

- Krem şantiyi bir sıkma torbasına alın ve yuvarlak şekilde kestiğiniz her bir kek parçasının üstüne bir miktar sıkın.

- Muzları yuvarlak yuvarlak dilimleyin ve üstlerine yerleştirin.

- Muzların üstüne tekrar bir tepe oluşturacak şekilde krem şantiyi sıkın.

- Kalan ve iyice soğumuş olan kek parçalarını mutfak robotunda un haline gelene dek çekin.

- Üstüne krem şanti sıktığınız kekleri bu un haline getirdiğiniz kek kırıntıları ile kaplayın ve soğuması için tekrar buzdolabına kaldırın.

- Bu şekilde yaklaşık 30 dakika dolapta beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...