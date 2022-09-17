İsmail Hakkın Pekin: ABD ve Yunanistan donanmamızı ve savaş uçaklarımızı imha edebilirler

Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD ve Yunanistan’ın Türk donanmasını ve Türk savaş uçaklarını “imha edebileceğini” iddia etti.

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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, katıldığı A Haber yayınında Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programın sunucusu, İsmail Hakkı Pekin’e, “Türkiye ABD ve Yunanistan ile savaşacak mı?” sorusunu yöneltti.

İsmail Hakkı Pekin, bu soruya şöyle yanıt verdi:

''ABD ve Yunanistan Türkiye'yi karadan işgal edemezler. Ama Ege Denizi'nde bir çatışma çıkarıp bizim donanmamızı Navarin'de olduğu gibi ABD ile birlikte imha edebilirler. Hava kuvvetlerimizi imha edebilirler. Bu Türkiye'yi hava kuvvetsiz, yeterli olmayan hava kuvveti ve zarar görmüş donanma ile bırakırsanız o zaman Türkiye yine eski günlere döner, yeniden donanma yapmaya çalışır.''