Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor! Tiktok yüzünden ikinci defa davalık oldular

Geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabı açan ve ilk videolarını yayınlayan Mehmet Ali Erbil videoda yaptığı dil hareketleriyle tepki toplamıştı. Ünlü ismin o görüntülerine daha önce taciz olayları ile davalık olduğu Ece Ronay'dan da dilenci yorumları gelmişti. Ünlü isimler tekrardan davalık oldular.

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Uzun süre sağlık sorunlar ile boğuşan ve gündemlerden uzak olan ünlü sunucu ve komedyen Mehmet Ali Erbil hastalığından kısa süre önce kurtulmuştu. Gündemlere paylaşımları ve açıklamalarıyla tekrardan gelen ünlü isim son dönemin en sık kullanılan uygulaması Tiktok'ta kendisine yeni bir hesap açtı.

Diliyle yaptıkları şaşkına çevirmişti

Tiktok hesabı üzerinden ilk videosunu yayınlayan Erbil videosunu hayranlarına İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. ''Tik tok başlamıştır hesabımı takip edin'' notuyla paylaşan Erbil'in paylaştığı videodaki diliyle yaptığı hareketler herkesi şaşkına çevirmiş ve hayranlarından hediyeler istemesi ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çok sayıda eleştiri ve kötü yorum alan Mehmet Ali Erbil'in o videosuna Tiktok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay 'Git Çatla' şarkısına çektiği klipte kendisine eşlik eden Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı bir yorumda bulunmuştu.

"Yeni dilenciniz hayırlı olsun"

Mehmet Ali Erbil'le 2021 yılının ilk aylarında taciz iddiaları nedeniyle olaylı bir dava süreci geçiren Ronay davalık olduğu Erbil'in Tiktok dünyasına giriş yapmasına kayıtsız kalmayarak o videoya yorumda bulundu.

Ünlü isim Erbil'in o görüntülerini İnstagram hesabından “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.” notuyla yayınlayarak ünlü sunucuyu yerden yere vurmuştu.

Tekrardan davalık oldular

Olayın ardından birkaç ay geçtikten sonra Mehmet Ali Erbil, Eve Ronay'dan kendisine 'dilenci' dediğini öne sürerek saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erbil'in avukatının hazırladığı dilekçeye göre "Mehmet Ali Erbil'in Tiktok canlı yayınında espri amaçlı olarak takipçilerinden para istemesi üzerine Ece Ronay sosyal medya hesabında Erbil için ‘Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye’ şeklinde yorum yaptı."

Mehmet Ali Erbil kendisine dilendi diyen Ece Ronay'ın ceza alması için suç duyurusunda bulundu. Erbil taciz iddalarından sonra Ece Ronay'la ikinci defa mahkemelik oldu.