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Türkiye'ye örtülü ambargo şiddetlendi milyarlık şirket yöneticileri fuara bile gidemiyor

Türkiye'ye örtülü ambargo şiddetlendi milyarlık şirket yöneticileri fuara bile gidemiyor

AB'nin vize ambargosu Türk iş insanlarını çileden çıkardı. İş insanları yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılmak için gerekli bütün şartları yerine getirmesine rağmen “ret” cevabı alıyor.

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Avrupa ülkelerinin son zamanlarda Türkiye’ye karşı uyguladığı "vize yaptırımı" iş dünyasını da etkiliyor. 

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre; global ve yerel e-Ticaret ve e-İhracat platformu WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, Avrupa ülkelerinin siyasi nedenlerde iş insanlarının vize taleplerini geri çevirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler sıkıntı çıkarıyor"

"100 milyon liralık bir firmanın sahibi İngiltere’ye gitmek istedi. Ancak vize çıkmadı. Birçok iş adamından bu yönde şikâyetler alıyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri vize konusunda büyük sıkıntı çıkarıyor.

Ben İngiltere’ye en az 10 defa giriş-çıkış yaptım. Orada eğitim gördüm. Buna rağmen ‘ret cevabı’ verdiler. Ekim ayında Londra’da e-Ticaret zirvesi düzenleyecektik. Biz de zirvesi mart ayında Las Vegas’ta düzenleyeceğiz."

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